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02.08.2020 (14:03)

Танки Т-80БВМ поступили в Кантемировскую танковую дивизию ЗВО

Кантемировская танковая дивизия гвардейской танковой армии Западного военного округа перевооружается на танки Т-80БВМ. В соединение поступила партия из 10 боевых машин, которые прошли модернизацию.

Сегодня на полигоне Алабино состоялась торжественная передача боевой техники и проведение пристрелки, уже на следующей недели будут проведены первые боевые стрельбы из всего вооружения танков. Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая поступила ранее поступала соединение.

В результате модернизации повышены все основные характеристики этого танка: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем.

Вес боевой машины составляет 46 тонн. Она включает в себя установку многоканального прицела наводчика, 125-миллиметровую пушку, доработанный газотурбинный двигатель мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатор вооружения и прибор наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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