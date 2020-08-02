02.08.2020 (14:00)

В Самарской области военные автоинспекторы провели акцию «Автошина»

В Самарской области сотрудники военной автоинспекции провели акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.

Всего было проверено около 1000 единиц военной техники, в их числе современные КамАЗы, УАЗы «Патриот» и бронеавтомобили «Тигр-М СпН».

В ближайшее время инспекторы ВАИ Центрального военного округа проведут акцию «Ремень безопасности».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице