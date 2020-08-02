02.08.2020 (13:57)

Военнослужащим ЮВО сообщили о введении нового дня воинской славы

Офицеры военно-политической работы Южного военного округа (ЮВО) на занятиях по военно-политической подготовке проинформировали личный состав о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году.

Солдатам и сержантам соединений и воинских частей ЮВО рассказали, что за время наступления советские войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных километров. Кроме того, были уничтожены около 281 тысячи солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен.

К занятиям были привлечены как военнослужащие проходящие военную службу по призыву, так – и по контракту. Информирование личного состава проведено в пунктах постоянной дислокации, а также в полевых условиях.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении нового дня воинской славы 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Федеральный закон принят Государственной Думой 15 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года.

Битва за Кавказ - одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года) и сыгравшее важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны

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