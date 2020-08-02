02.08.2020 (13:55)
В армейском корпусе Балтийского флота все военнослужащие призыва «Весна 2020» приняли военную присягу
100 процентов военнослужащих, прибывших в соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота в течении весеннего призыва 2020 года, приведены к военной присяге.
В преддверии проведения торжественного ритуала молодое пополнение, прибывшее в части общевойскового объединения Балтийского флота, прошло курс практической общевойсковой подготовки в составе специально сформированных подразделений.
Все призывники перед отправкой в объединение были протестированы на наличие коронавирусной инфекции.
Военнослужащие, прибывшие в армейский корпус, провели первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы занимались по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники прошли 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание уделялось правилам личной и общественной гигиены.
Далее военнослужащие будут проходить службу в штатных подразделениях и смогут нести службу с оружием. Помощь в адаптации к службе в новых условиях будет организована в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, который продлится до 31 августа.
В общей сложности, к военной присяге были приведены более 2000 человек.