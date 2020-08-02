02.08.2020 (13:55)

В армейском корпусе Балтийского флота все военнослужащие призыва «Весна 2020» приняли военную присягу

100 процентов военнослужащих, прибывших в соединения и воинские части армейского корпуса Балтийского флота в течении весеннего призыва 2020 года, приведены к военной присяге.

В преддверии проведения торжественного ритуала молодое пополнение, прибывшее в части общевойскового объединения Балтийского флота, прошло курс практической общевойсковой подготовки в составе специально сформированных подразделений.

Все призывники перед отправкой в объединение были протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Военнослужащие, прибывшие в армейский корпус, провели первые 2 недели службы в отдельных помещениях в условиях изоляции. Новобранцы занимались по индивидуальному плану подготовки в подразделениях молодого пополнения. Также призывники прошли 10 дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения болезни органов дыхания и повышения иммунитета, адаптации к новым климатическим условиям. Особое внимание уделялось правилам личной и общественной гигиены.

Далее военнослужащие будут проходить службу в штатных подразделениях и смогут нести службу с оружием. Помощь в адаптации к службе в новых условиях будет организована в рамках месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, который продлится до 31 августа.

В общей сложности, к военной присяге были приведены более 2000 человек.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице