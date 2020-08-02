02.08.2020 (13:52)

Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила отряд кораблей условного противника

В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей «Серпухов», «Мытищи», «Советск», «Ливень» и «Пассат», ракетных катеров «Димитровград» и «Чувашия» успешно выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Калибр», «Малахит» и «Москит» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходила в условиях сложной помеховой обстановке, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы.

Кроме этого, экипажи кораблей выполнили стрельбы из всех видов ствольной артиллерии, поразив реальные морские мишени и отразив массированный воздушный налет условного противника.

В ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех.

Помимо выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений – по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

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