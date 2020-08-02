02.08.2020 (13:48)

Военнослужащие ЗВО завоевали призовые места на Чемпионате ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия в Подмосковье

В Московской области завершился Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по стрельбе из штатного или табельного оружия, военнослужащие Западного военного округа завоевали призовые места в личных зачетах турнира.

В дисциплине ПМ-3 капитан Александр Кузякин завоевал 1 место с результатом 293 очка, в дисциплине АК-3 капитан Артем Матяш завоевал 2 место с результатом 286 очков, он же завоевал 3 место в дисциплине АК-1 с результатом 98 очков.

Церемонию награждения провели помощник командующего ЗВО по физической подготовке полковник Евгений Лозбенёв, титулованные армейские стрелки, Олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, Европы и СССР Виктор Власов и Юрий Федькин, а также главный судья соревнования, начальник команды - старший тренер спортивной команды ЦСКА (по стрелковым видам спорта) майор Алексей Каменский.

На соревнования прибыли 89 военнослужащих, представляющих Южный, Центральный, Восточный и Западный военные округа, Главное Управление МО РФ, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические войска и Северный флот.

В состав команды Западного военного округа вошли победители отборочных этапов, прошедших в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии, дислоцированных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны. Команду возглавил помощник командующего войсками округа по физической подготовке полковник Евгений Лозбенев.

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