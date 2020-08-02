02.08.2020 (13:43)
Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к полевому выходу
Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ряд мероприятия по подготовке к полевому выходу.
В рамках подготовки к полевому выходу, был проведен строевой смотр личного состава мотострелкового батальона, вещевого имущества, вооружения и военной техники.
Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ проверили обслуживание боевой техники для выполнения учебно-боевых задач, после чего механики-водители провели контрольный пробег техники.
Полевой выход пройдёт на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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