02.08.2020 (13:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к полевому выходу

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ряд мероприятия по подготовке к полевому выходу.

В рамках подготовки к полевому выходу, был проведен строевой смотр личного состава мотострелкового батальона, вещевого имущества, вооружения и военной техники.

Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ проверили обслуживание боевой техники для выполнения учебно-боевых задач, после чего механики-водители провели контрольный пробег техники.

Полевой выход пройдёт на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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