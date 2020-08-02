02.08.2020 (13:37)

Горные подразделения ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне вулкана Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Горные подразделения восьми команд ВС РФ и Росгвардии преодолели ледовое препятствие на склоне вулкана Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Преодоление ледового участка (спуск-подъем) — одно из финальных заданий второго этапа Всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо», стартовавшего 21 июля 2020 г.

Участники состязаний успешно выполнили два спецзадания: № 10 «Преодоление ледового участка (спуск)» и № 11 «Преодоление ледового участка (подъем)» на леднике Большой Азау (высота 3 500 м). Выполнение задачи было организовано на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

Команда Центрального военного округа показала лучший результат в выполнении 10 спецзадания. За «Преодоление ледового участка (подъем)» военные альпинисты набрали 1 000 баллов, второй результат у команды Воздушно-десантных войск — 934 балла, третий результат у Росгвардии — 922 балла, четвертое место заняла команда Южного военного округа — 875 баллов.

При спуске с ледового препятствия лучший результат показало подразделение Росгвардии, которое набрало 1 000 баллов. На втором месте –команда ВДВ, с результатов 904 балла. Команда ВВО показала третий результат – 788 баллов.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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