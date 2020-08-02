Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.08.2020 (10:13)

В столице Республики Бурятия открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза Жур Николая Николаевича

К 75-летию Великой Победы в одном из районов столицы республики Бурятия - городе Улан-Удэ - открыта мемориальная доска в честь героя Советского Союза, кавалера трех орденов Красной звезды Жур Николая Николаевича.

Торжественное мероприятие открыли музыканты сводного военного оркестра общевойскового объединения Восточного военного округа, исполнив композиции военных лет.

На церемонии открытия памятной доски почтили память героя Советского Союза представители командования общевойскового объединения военного округа, другие официальные лица.

Справочно:  старший лейтенант Жур Николай Николаевич принимал участие в  Финской и Великой Отечественной войнах.  На фронт он ушел добровольцем, попал в разведку. Имел три ранения. Победу Николай Николаевич встретил в Берлине. За проявленные мужество и героизм Николай Жур был награжден тремя орденами Красной Звезды.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военные психологи ВВО в Забайкалье завершили изучение новобранцев весеннего призыва
Полевой храм открыли на полигоне ВВО «Цугол» в Забайкалье
Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО отразили нападение условных террористов
На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false