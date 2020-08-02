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02.08.2020 (10:11)

Военные психологи ВВО в Забайкалье завершили изучение новобранцев весеннего призыва

Специалисты групп психологической работы общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) завершили социологическое изучение  молодого пополнения, прибывшего в соединения и воинские части, дислоцированные в Забайкальском крае, в рамках весеннего призыва 2020 года.

В 2020 году основные усилия военных психологов сосредоточены на работе с военнослужащими, заступающими в суточные наряды и караулы.

Для адаптации военнослужащих минувшего призыва в подразделениях еженедельно проводятся различные психологические тренинги, в частности, «Наша группа» – упражнение, направленное на повышение уровня сплоченности воинских коллективов, а также дыхательные гимнастики для снятия эмоционального напряжения.

По результатам работы  психологов стало известно, что около 20% военнослужащих имеют высшее образование и ещё 30% – среднее профессиональное. До призыва в Вооружённые Силы 90% граждан учились или работали. Более 10% —  женаты и имеют детей.

Также психологи  отмечают, что  свыше 90% новобранцев пошли на военную службу с желанием.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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