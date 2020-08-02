02.08.2020 (10:04)

Полевой храм открыли на полигоне ВВО «Цугол» в Забайкалье

В Забайкальском крае на полигоне Восточного военного округа «Цугол» в полевом лагере воинских частей общевойскового объединения округа открыт полевой храм.

В конце прошлой недели состоялся первый молебен, направленный на сплочение военнослужащих и успешное выполнение учебно-боевых задач в ходе мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения.

Полевой храм создан на базе грузового автомобиля и имеет всё необходимое убранство. В нем проходят литургии и молебны. Рядом развернуты палатки священников и исповедальные комнаты для проведения обрядов.

В общей сложности, уже более 100 военнослужащих посетили молебны и смогли приобщиться к православной культуре.

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