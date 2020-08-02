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02.08.2020 (10:01)

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО отразили нападение условных террористов

В г. Уссурийск Приморского края в штабе общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на текущей неделе состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений антитеррора по предотвращению захвата военных объектов группой условных террористов.

По замыслу учения злоумышленники совершили нападение на одно из зданий инфраструктуры  Приморского общевойскового объединения. После оперативных действий дежурной смены, на место выдвинулись подразделения антитеррора. Они с применением дымовых завес отбили захваченное здание. Кроме того отработаны действия по эвакуации раненых на безопасное расстояние и оказание первой медицинской помощи.

В ходе учебного боя, часть условных террористов была уничтожена, остальные были задержаны.

Особое внимание уделялось отработке слаженности действий подразделений в условиях динамично меняющейся обстановки и непредсказуемости действий условных террористов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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