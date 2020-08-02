Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.08.2020 (09:58)

На территории танкового соединения состоялась проверка уровня физической подготовки кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения

В танковом соединении Восточного военного округа состоялась проверка физической подготовки абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения военного ведомства.

В текущем году отбор для кандидатов на поступление проходит в новом формате из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Абитуриенты будут сдавать экзамены в регионах проживания без посещения высших учебных заведений.

Для этого в Бурятию были отправлены специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Возглавили выездную группу представители военного комиссариата по Республике Бурятия.

На территории соединения  около 300 человек, в том числе  девушки сдавали экзамен по физической подготовленности  по трем упражнениям: подтягивание, бег на 100 м, бег на 3 км, для девушек – наклоны туловища вперед, бег 100 м и бег на 1 км.

Для сохранения здоровья абитуриентов были приняты все необходимые противоэпидемиологические меры.

С 15 августа кандидаты успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведения и приступят к общевойсковой подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Чите открыли памятник, посвященный 320-й годовщине образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
В День тыла ВС РФ военнослужащие и общественники провели реконструкцию боя подразделений обеспечения Великой Отечественной войны
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил экипаж госпитального судна «Иртыш» с 30 - летием со дня подъёма флага
Научно-исследовательская работа по физической подготовке проведена в танковом соединении ВВО в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false