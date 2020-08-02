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02.08.2020 (09:55)

В Чите открыли памятник, посвященный 320-й годовщине образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации

Полевую кухню времен Великой Отечественной войны установили как памятник на территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, в ознаменование 320-й годовщины Тыла Вооруженных Сил России. Торжественное открытие провели представители общевойскового объединения.

«Сегодня, мы открываем памятник в знак памяти и уважения к ветеранам Тыла, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Личный состав подразделений, соединений и воинских частей материально-технического обеспечения и сегодня продолжают выполнять задачи поставленные руководством Вооруженных Сил Российской Федерации по укреплению обороноспособности нашей родины» - отметил заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению полковник Сергей Спиридонов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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