02.08.2020 (09:55)
В Чите открыли памятник, посвященный 320-й годовщине образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
Полевую кухню времен Великой Отечественной войны установили как памятник на территории штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, в ознаменование 320-й годовщины Тыла Вооруженных Сил России. Торжественное открытие провели представители общевойскового объединения.
«Сегодня, мы открываем памятник в знак памяти и уважения к ветеранам Тыла, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Личный состав подразделений, соединений и воинских частей материально-технического обеспечения и сегодня продолжают выполнять задачи поставленные руководством Вооруженных Сил Российской Федерации по укреплению обороноспособности нашей родины» - отметил заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по материально-техническому обеспечению полковник Сергей Спиридонов.