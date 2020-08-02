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02.08.2020 (09:05)

В День тыла ВС РФ военнослужащие и общественники провели реконструкцию боя подразделений обеспечения Великой Отечественной войны

В соединении материально технического обеспечения Восточного военного округа состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню образования войск тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Утром состоялось праздничное построение, на котором по завершении торжественного митинга были вручены грамоты и ведомственные награды медали военнослужащим соединения.

Кроме того, представителями одной из общественных организаций Белогорска создана  реконструкция боя Великой Отечественной войны. Для сохранения здоровья участников и зрителей были соблюдены все необходимые санитарные нормы. 

 В основе реконструкции был показан эпизод сражения  подразделения тыла Красной Армии с фашистами, осуществившими внезапное нападение с целью срыва материального обеспечения передовых частей. В реконструкции было использовано охолощенное оружие и техника принимавшая участие в Великой Отечественной войне, среди которой винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильная полевая кухня и другие подлинные предметы военного времени.

В завершении праздника состоялся концерт музыкального творческого коллектива соединения МТО, посвященный Дню образования войск тыла.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , Восточный военный округ , Праздники
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