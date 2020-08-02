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02.08.2020 (07:46)

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношении подписано в ЦВО

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин и председатель профсоюза округа Людмила Антонова подписали соглашение по регулированию социально-трудовых отношений до 2022 года.

Документ ляжет в основу новых коллективных договоров, которые в ближайшее время будут заключаться в воинских частях и организациях округа. Подготовка соглашения велась удаленно рабочей группой из 16 человек, в нее вошли восемь человек от командования ЦВО и восемь от профсоюза. Каждый член комиссии внес свои предложения и согласовал итоговый документ.

Командующий войсками округа выразил благодарность за ответственный подход, эффективную работу и качественное сотрудничество по защите трудовых прав и интересов гражданского персонала ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Командующий
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