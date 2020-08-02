02.08.2020 (07:21)
Более 10 национальных блюд приготовили повара для российских военнослужащих в Таджикистане
В День национальной кухни Таджикистана, повара для российских военнослужащих проходящих службу в 201-й военной базе, приготовили более 10 традиционных блюд.
Военнослужащие мотострелкового соединения познакомились с обычаями и культурой местного народа, попробовав самые популярные блюда: суп шурпа из баранины, курутоб из слоеной лепешки, плов, манты из говядины, самбуса печеная в тандыре, а также салаты «Шакароб» и «Гиссар» приготовленные из свежих овощей. На столы были поданы местные фрукты, а к десерту восточные сладости.
В завершении мероприятия для военнослужащих прошел концерт с национальным колоритом при участии местных музыкантов и артистов.
Дни национальной кухни на военной базе проводятся один раз в месяц с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления их морального и боевого духа.