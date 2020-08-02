02.08.2020 (07:21)

Более 10 национальных блюд приготовили повара для российских военнослужащих в Таджикистане

В День национальной кухни Таджикистана, повара для российских военнослужащих проходящих службу в 201-й военной базе, приготовили более 10 традиционных блюд.

Военнослужащие мотострелкового соединения познакомились с обычаями и культурой местного народа, попробовав самые популярные блюда: суп шурпа из баранины, курутоб из слоеной лепешки, плов, манты из говядины, самбуса печеная в тандыре, а также салаты «Шакароб» и «Гиссар» приготовленные из свежих овощей. На столы были поданы местные фрукты, а к десерту восточные сладости.

В завершении мероприятия для военнослужащих прошел концерт с национальным колоритом при участии местных музыкантов и артистов.

Дни национальной кухни на военной базе проводятся один раз в месяц с целью разнообразия питания, сплочения воинских коллективов, укрепления их морального и боевого духа.

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