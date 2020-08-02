02.08.2020 (07:01)

Пятилетие создания ВКС РФ отметили в челябинском филиале ВУНЦ ВВС "ВВА"

В Челябинском филиале военного учебного научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия отметили 5-летие создания Воздушно-космических сил России. На строевом плацу прошел праздничный митинг, на котором начальник филиала генерал-майор Игорь Шведов довел до личного состава поздравление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. После чего к курсантам обратились председатель совета ветеранов Челябинского ВВАКУШ и представители традиционных религиозных конфессий.

«Пять лет назад свершилось знаменательное событие, в Вооруженных силах Российской Федерации был создан новый вид войск – Воздушно-космические силы. Это объединение позволило создать для нашей Родины мощный щит, который надежно защищает границы России как на земле, так и в космосе. И вы, уважаемые курсанты, важная часть этого щита. Этой большой и мощной структуры. От вашего единения и сплочения зависит, каким будет будущее нашей страны. Поэтому будьте сильны духом и телом, будьте сильны вместе со своими товарищами», - сказал настоятель войскового храма Святого пророка Божия Илии отец Евгений (Мартенец), обращаясь к курсантам филиала.

Также на плацу отметили начало месячника сплочения воинских коллектив и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Перед началом которого была проведена большая подготовительная работа. Накануне во всех подразделениях состоялись занятия с командирами подразделений на тему «Организация индивидуальной работы с курсантами, солдатами и сержантами, проходящими военную службу по контракту. Профилактика характерных для них правонарушений».

В курсантских подразделениях прошло информирование, рассказывающее об основных целях и задачах месячника. Также в течении августа запланированы встречи личного состава филиала с представителями органов военной юстиции Челябинского гарнизона. Всего в рамках месячника в филиале запланировано проведение более 30 различных мероприятий.

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