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02.08.2020 (06:54)

На Камчатке ведется благоустройство придомовых территорий военных городков

Жилищно-коммунальная служба № 3 филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) на Камчатке проводит мероприятия по благоустройству придомовых территорий в военных городках края.

В данных мероприятиях, которые ранее несколько раз переносились из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, принимают участие военнослужащие и члены их семей, а также гражданский персонал, проживающий в жилищном фонде МО РФ.

Под руководством начальников домоуправлений г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, Елизовского района, а также Вилючинского городского округа были организованы покосы травы, уборка скошенной травы и мусора на придомовых территориях, окрашены бордюры и малые архитектурные формы, высажены в землю цветы и кустарники.   

Всего благоустроено более 25 придомовых территорий в 10 военных городках.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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