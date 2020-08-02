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02.08.2020 (04:01)

На полигоне «Раевский» под Новороссийском прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

На полигоне «Раевский» под Новороссийском состоялся военно-спортивный праздник в честь 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, в котором военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения продемонстрировали стойкость морального духа воинов, всю мощь десантного оружия и высокое боевое мастерство.

В праздничном мероприятии приняли участие командование соединения, руководство города-героя Новороссийска, представители городских ветеранских и общественных организаций.

Внимаю зрителей были представлены умелые и слаженные действия усиленной десантно-штурмовой роты при ведении оборонительного боя.

Действия десантно-штурмовой роты поддерживало подразделение гвардейского артиллерийского полка, которые выполнили боевую стрельбу из 120-мм самоходно-артиллерийского орудия 2С9 «Нона-С».

После артиллерийской подготовки, подразделения отдельного танкового батальона соединения показали «Танковую карусель».

Расчет беспилотных летательных аппаратов развернул многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» предназначенный для ведения наблюдения в труднодоступной местности.

Разведчики выполнили захват охраняемого объекта и освобождение заложников и продемонстрировали мастерство рукопашного боя.

Также была организованна выставка новых образцов техники, вооружения и экипировки, которые стоят на вооружении в Воздушно-десантных войсках.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Праздники
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