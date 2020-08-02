02.08.2020 (00:10)

Командующий Воздушно-десантными войсками поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 90-й годовщиной образования войск



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий Воздушно-десантными войсками поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 90-й годовщиной образования войск

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 90-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск.

В своем поздравлении командующий ВДВ обратился ко всем категориям личного состава и ветеранам войск:

«Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны! Боевые друзья!

От имени Командования, Военного совета Воздушно-десантных войск и от себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас с 90-летием со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Во все времена десантники своим ежедневным и кропотливым трудом подтверждали свою профессиональную надежность, верность традициям и духовно-нравственным идеалам Родины.

Мужество и героизм, смелость и отвага – вот те качества, которые присуще гвардейцам «крылатой пехоты».

Все эти качества в годы Великой Отечественной войны десантники проявляли в самых ожесточенных и кровопролитных сражениях под Москвой и Сталинградом, Вяземской воздушно-десантной операции, при форсировании рек Днепр и Свирь, освобождении г. Вены и взятии г. Берлина. Именно в годы войны Воздушно-десантные войска были удостоены почетного звания «гвардейские».

В послевоенные годы войска всегда были на передовой, выполняя боевые и специальные задачи в Демократической Республике Афганистан, участвуя в миротворческих миссиях в Боснии и Герцеговине, Косово и Абхазии, выполняя задачи по борьбе с международным терроризмом.

За проявленные мужество и героизм, десятки тысяч солдат, сержантов и офицеров Воздушно-десантных войск награждены орденами и медалями, четыреста девяносто два десантника удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Сегодня Воздушно-десантные войска высокомобильный, боеспособный, оснащенный самым современным вооружением и военной техникой род войск, постоянно повышающий боевую выучку и профессиональное мастерство, всегда готовый выполнить любые задачи по обеспечению безопасности России.

Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов войск, тех, кто и сегодня продолжает оставаться в десантном строю, передавая бесценный опыт нынешнему поколению «крылатой гвардии». Вы являетесь примером и опорой в решении многих задач, воплощая в себе лучшие качества русского воинства и десантных войск.

Благодарю личный состав Воздушно-десантных войск за ратный труд, профессионализм и преданность десантным традициям, заложенным многими поколениями десантников.

Поздравляю всех с Юбилеем Воздушно-десантных войск! Искренне желаю всем крепкого десантного здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма, успехов в служении на благо нашего Отечества – сильной и великой России!

Никто, кроме нас!»

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