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02.08.2020 (03:00)

Военнослужащие Энгельсского соединения Дальней авиации сдают плановую проверку по физической подготовленности

В Энгельсском соединении Дальней авиации проходит плановая проверка уровня физической подготовленности военнослужащих всех категорий.

В ходе проведения контрольных мероприятий личный состав в зависимости от возрастных групп выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.

Оцениваются силовые физические возможности военнослужащих в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъеме переворотом.

Кроме того в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра.

Сдача итоговой проверки проводится на стадионе, спортивном зале и площадке.

«Особенностью данной сдачи является, то что помимо основных испытаний, которые военнослужащие сдают планово, были опробованы новые нормативы и упражнения, которые возможно в скором времени будут применяться при сдачи физической подготовленности военнослужащими Дальней авиации» - сообщил помощник командира соединения по физической подготовке гвардии подполковник Алексей Макеев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Спорт , ВКС
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