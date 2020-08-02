02.08.2020 (02:00)

Праздничный митинг прошёл в дальневосточном гарнизоне дальней авиации «Украинка»

В дальневосточном авиационном соединении Дальней авиации в Амурской области состоялся праздничный митинг, посвященный пятой годовщине образования нового вида войск ВС РФ – Воздушно-космических сил.

Праздничный митинг проходил под руководством ВрИО командира авиационного соединения гвардии полковника Сергея Шевеля.

В мероприятии приняли участие военнослужащие подразделений частей, дислоцированных в гарнизоне «Украинка».

Вместе с празднованием дня ВКС, стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами которого является обеспечение примерности командного состава войсковых частей разного ранга перед подчиненным личным составом, поддержание уставного порядка и укреплению воинской дисциплины, а также повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.

Мероприятия месячника продлятся в течении календарного месяца и включат в себя проведение дней правовых знаний, проведение собраний военнослужащих, посещение исторического музея войсковой части, а также оказание помощи различного характера военнослужащим по контракту и призыву начавшим службу в войсковых частях соединения в 2020 году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице