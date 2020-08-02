Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.08.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации прошел контрольный осмотр авиационной техники

В управлении Энгельсского соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Саратовской области подвели итоги контрольного осмотра авиационной техники.

В воинских частях соединения, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской и Тверской областях, в преддверии плановых лётно-тактических учений был проведен контрольный смотр авиационной техники, в ходе которого была произведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков. Также проверен уровень боевой готовности соединения к выполнению задач по предназначению.

Также были осмотрены объекты инфраструктуры соединения, включая территорию лётного поля.

По итогам комплекса проверочных мероприятий специально созданной комиссией даны необходимые разрешения для дальнейшей работы авиационной техники по предназначению.

«Все мероприятия подготовки авиационной техники проведены в полном объеме. При выполнении работ учитывались особенности эксплуатации авиатехники и решаемые ей задачи.» - подчеркнул врио командира соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Боевые расчеты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили запуск БКА «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
В Саратовской области начался сбор с авиационными спасателями дальней авиации
Специалисты инженерно-авиационной службы приступили к сборке самолета МиГ-29 для установки на территории Тверского СВУ
Экипажи транспортной авиации ЦВО выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false