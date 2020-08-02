02.08.2020 (01:00)

В соединении дальней авиации прошел контрольный осмотр авиационной техники

В управлении Энгельсского соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Саратовской области подвели итоги контрольного осмотра авиационной техники.

В воинских частях соединения, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской и Тверской областях, в преддверии плановых лётно-тактических учений был проведен контрольный смотр авиационной техники, в ходе которого была произведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей и топливных баков. Также проверен уровень боевой готовности соединения к выполнению задач по предназначению.

Также были осмотрены объекты инфраструктуры соединения, включая территорию лётного поля.

По итогам комплекса проверочных мероприятий специально созданной комиссией даны необходимые разрешения для дальнейшей работы авиационной техники по предназначению.

«Все мероприятия подготовки авиационной техники проведены в полном объеме. При выполнении работ учитывались особенности эксплуатации авиатехники и решаемые ей задачи.» - подчеркнул врио командира соединения гвардии полковник Александр Хабаров.

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