01.08.2020 (19:00)

Большим военно-спортивным праздником на полигоне «Алабино» десантники отметили 90-ю годовщину образования ВДВ

Сегодня на полигоне «Алабино» в Московской области стартовал грандиозный военно-спортивный праздник, посвященный 90-й годовщине со Дня образования Воздушно-десантных войск, который будет отмечаться 2 августа.

В мероприятии приняли участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, главы субъектов Российской Федерации, где дислоцируются соединения, воинские части и учреждения ВДВ, представители ДОСААФ России, Союза Десантников России, других ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественные мероприятия начались в 11.00 в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации, где праздничный молебен, с участием Министра обороны и командующего ВДВ, ветеранов и военнослужащих войск, провел Епископ Клинский, викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Стефан.

Параллельно с праздничным молебном на полигоне «Алабино» начался концерт творческих коллективов соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск и Ансамбля песни и пляски ВДВ.

На площадках перед «Курганом Славы» были развернуты выставки с историческими и современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средства десантирования, а также перспективные образцы ВВСТ, в том числе и десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», который в ближайшее время начнет поступать в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Кроме того, будут функционировали детские площадки с аттракционами и спортивные площадки, где любой желающий смог испытать себя на силу, меткость, ловкость и выносливость, получить мастер-класс от знаменитых чемпионов по различным видам спорта.

По окончании праздничного молебна, к военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск с поздравлением обратился Министр обороны Российской Федерации.

Открыл военно-спортивный праздник Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и десантирование 12 парашютистов, символизировавших первый парашютный десант в составе подразделения на учениях под Воронежем 2 августа 1930 г., откуда берут свое начало Воздушно-десантные войска.

После открытия праздника, воины-десантники отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою с прохождением полосы препятствий.

Продолжил праздник динамический показ техники Воздушно-десантных войск. Мимо трибун торжественно прошли боевые машины десанта первого, второго, третьего и четвертого поколений, БТР-МДМ «Ракушка», самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», БТР-Д с противотанковым ракетным комплексом «Корнет-Д», 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С», передвижной пункт разведки и управления артиллерией 1В119 «Реостат», бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ», «Тигр» и «Рысь», багги, мотовездеходы АМ-1, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», специальная техника инженерных войск, войск РХБЗ, связи, технического и тылового обеспечения.

Следом состоялся пролет самолетов Военно-транспортной авиации в составе Ан-26, Ан-72, Ан-12 и Ил-76.

Вниманию зрителей также был представлен вальс на БМД-4 и показательные выступления на лошадях вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

После чего состоялся показ боевых возможностей подразделений ВДВ, в рамках которого прошло высотное десантирование с высоты 4000 метров, показаны действия разведывательных групп в налете, форсирование водной преграды на технике, высадка тактического воздушного десанта и ведение наступательного боя парашютно-десантной ротой.

В дальнейшем были продемонстрированы показательные выступления спортсменов-парашютистов с выполнением сложных фигур в воздухе, а также роты почетного караула РВВДКУ.

Завершился праздник пролетом трех самолетов Ил-76, которые обозначили цвета Государственного Флага Российской Федерации путем выброски раскрашенной воды из специальных устройств. После чего, следующие три самолета Ил-76 выполнили фигуру «Ангел» из тепловых ракет.

Завершился праздник показательным выступлением пилотажной группы «Беркуты».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице