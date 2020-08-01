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01.08.2020 (18:15)

В Иркутском соединении РВСН состоялся воинский ритуал посвящения в гвардию

В Иркутском соединении Ракетных войск стратегического назначения состоялся воинский ритуал посвящения молодых офицеров к почетному званию «Гвардия». Гвардейскую присягу приняли более 45 офицеров – выпускников вузов 2020 года.

Как и положено для воинского ритуала, церемония приведения к гвардейской присяге проходила с исполнением гимна России и выноса почётным караулом дивизии Государственного Флага Российской Федерации и Знамени соединения.

Торжественная церемония проходила в присутствии офицеров управления и штаба дивизии, командиров ракетных полков, личного состава нескольких подразделений соединения и ветеранов Иркутской области.

По своему содержанию слова этой клятвы во многом созвучны военной присяге, которую дают солдаты по призыву, а также первокурсники военных вузов: «Вступая в ряды Российской гвардии, клянёмся быть достойны боевых традиций дивизии, жить и служить по закону: «Где гвардия – там победа!», не щадя жизни на благо Отечества. Клянёмся!»

Гвардия всегда являлась элитой Вооружённых Сил, и по праву считается, что для неё нет невыполнимых задач.

Следующим этапом в службе офицеров-выпускников будет сдача зачетов на допуск к самостоятельному несению дежурства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Торжественные церемонии
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