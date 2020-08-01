Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.08.2020 (17:49)

Зенитчики танковой армии ЗВО прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения боевых стрельб

Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа, прибыли из Московской области на полигон Капустин Яр Астраханской области, где примут участие в проведении боевых стрельб.

Личный состав подразделения совершил марш комбинированным способом протяжённостью более 1,5 тыс. км и заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне войск и объектов.

Военнослужащие войсковой ПВО осуществят боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, специальной и инженерной подготовки, будут совершенствовать навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое, поиск, обнаружение и уничтожение самолётов, вертолётов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, действующих на средних, малых и предельно малых высотах.

Задачи будут выполняться в различное время суток, на позиции и при совершении марша.

В боевых стрельбах примет участие порядка 500 военнослужащих, будет задействовано более 70 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО провели более 220 учений в 8 регионах, завершив слаживание рот и батарей
Военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге почтили память погибших десантников
Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 250 боеприпасов времен войны из Санкт-Петербурга и Ленобласти в июле
Российские военнослужащие в Приднестровье провели конкурс детского рисунка

Метки:
Западный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false