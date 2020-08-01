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01.08.2020 (17:31)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир по волейболу

В рамках годовой спартакиады в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание, по итогам которого первое место заняли военнослужащие роты материального обеспечения.

По итогам турнира, победителям присвоили баллы в таблице общекомандного зачёта среди подразделений ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования , Приднестровье
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