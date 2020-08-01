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01.08.2020 (17:16)

На Северном флоте прошли торжественные мероприятия, посвящённые 320-летию тыла ВС РФ

Сегодня в городе-герое Мурманске, где расположен штаб и основные части материально-технического обеспечения Северного флота прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Тыла и 320-й годовщине образования системы тылового обеспечения Вооружённых сил России.

В торжествах на территории отдельного ремонтно-восстановительного батальона принял участие заместитель командующего Северным флотом по МТО контр-адмирал Дмитрий Украинец. Он поздравил подчинённых с праздником, вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим.

В ходе праздничных мероприятий военнослужащие почтили память погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и возложили венки и цветы к отреставрированному памятнику советским воинам-победителям.

В честь юбилея тыла ВС РФ в батальоне была развёрнута выставка современной и исторической военной техники, а также проведён конкурс пекарей среди корабельных соединений и береговых частей Северного флота. В нём приняло участи 7 команд. Первое место заняла продовольственная служба подводных сил, второе – военнослужащие соединения ракетных кораблей. Замкнули тройку призёров представители Центра материально-технического обеспечения флота. Испечённые в ходе конкурса пироги были переданы на столы военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Праздники , Торжественные церемонии
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