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01.08.2020 (17:02)

Военнослужащие ЗВО провели более 220 учений в 8 регионах, завершив слаживание рот и батарей

Более 220 ротных тактических учений с боевой стрельбой проведены на этой неделе с военнослужащими Западного военного округа на полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Смоленской областях.

В ходе учений подразделения в дневное и ночное время отработали совершение маневренных действий, ведение оборонительного и наступательного боя, применение комплекса вооружения бронетехники, средств связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Ротные тактические учения стали завершающим этапом боевого слаживания рот и батарей, проводимых на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО. Также в ходе боевого слаживания военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, провели тренировки по управлению огнем.

В учениях приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники, включая танки Т-90, Т-80, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и др.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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