01.08.2020 (16:47)
В филиале ВА РВСН имени Петра Великого завершилось состязание «Лучший водитель»
В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого завершилось состязание «Лучший водитель» Всеармейского конкурса «Надежный ориентир».
Состязание «Лучший водитель» состояло из выполнения таких элементов вождения как: движение по элементу коридор габаритный передним ходом с выездом из него и поворотом под углом 90° до касания передней частью и движение по элементу «змейка», в которых водителям предстояло показать все навыки и умения вождения автомобиля в сложных дорожных условиях.
Лучший результат в выполнении упражнения по вождению автомобилей повышенной проходимости продемонстрировал военнослужащий РВСН младший сержант Олег Кудряшов, второе место также занял военнослужащий РВСН рядовой Данил Плешков и замкнул тройку лидеров военнослужащий Южного военного округа младший сержант Владимир Николаев.