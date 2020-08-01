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01.08.2020 (16:47)

В филиале ВА РВСН имени Петра Великого завершилось состязание «Лучший водитель»

В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого завершилось состязание «Лучший водитель» Всеармейского конкурса «Надежный ориентир».

Состязание «Лучший водитель» состояло из выполнения таких элементов вождения как: движение по элементу коридор габаритный передним ходом с выездом из него и поворотом под углом 90° до касания передней частью и движение по элементу «змейка», в которых водителям предстояло показать все навыки и умения вождения автомобиля в сложных дорожных условиях.

Лучший результат в выполнении упражнения по вождению автомобилей повышенной проходимости продемонстрировал военнослужащий РВСН младший сержант Олег Кудряшов, второе место также занял военнослужащий РВСН рядовой Данил Плешков и замкнул тройку лидеров военнослужащий Южного военного округа младший сержант Владимир Николаев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Соревнования
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