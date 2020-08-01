01.08.2020 (16:30)

В соединении морской пехоты Балтийского флота открылась новая столовая

В Балтийске в соединении морской пехоты Балтийского флота введена в эксплуатацию новая столовая. Она способна в одну смену разместить для приёма пищи 2000 человек и оснащена линией раздачи пищи с элементами шведского стола.

В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию, которая прошла в день празднования 320-й годовщины образования Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации, приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования соединения морской пехоты флота, специалисты военно-строительного комплекса МОРФ, военнослужащие бригады.

Столовая состоит из пяти основных функциональных групп помещений – производственных, складских, административно-бытовых, помещений для посетителей и технических помещений. В столовой имеются 3 обеденных зала.

Варочные цеха новой высокотехнологичной столовой оснащены самой современной техникой, позволяющей полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих с соблюдением всех норм, принятых в Вооруженных Силах РФ.

На каждый прием пищи здесь будет приготавливаться не менее двух первых блюд, трех холодных закусок, трех мясных и рыбных блюд, трех гарниров, а также нескольких видов компотов, морсов и соков. В салат-баре на выбор будут предложены свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, несколько видов капусты, морковь свежая или по-корейски, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зеленый горошек, консервы овощные закусочные и др.

Участие в раздаче блюд поваров позволит соблюсти полноту доведения положенных норм довольствия до каждого военнослужащего, а также поддерживать установленные требования санитарных норм и правил.

Помещения столовой многофункциональны и позволяют, кроме приема пищи, заниматься организацией досуга с просмотром кинофильмов, а также работы чайной.

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