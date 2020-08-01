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01.08.2020 (16:01)

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Северного флота приняли Военную присягу

Сегодня, в 320-ю годовщину образования системы тылового обеспечения Вооружённых сил России, в отдельном ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения части. Она прошла на плацу военного городка батальона в городе-герое Мурманске. Клятву на верность Родине произнесли 24 военнослужащих по призыву.

На церемонии присутствовали родители и другие родственники призывников, которые также могли ознакомиться с условиями их службы и жизни.

В батальоне молодые бойцы находятся уже несколько недель. Он прошли курс общевойсковой подготовки и назначены на первичные воинские должности, связанные с ремонтом военной техники.

Отдельный ремонтно-восстановительный батальон Северного флота относится к частям материально-технического обеспечения. На его базе несколько лет назад был сформирован взвод исторической бронетехники, которую восстановили до боеспособного состояния военнослужащие батальона.

В честь профессионального праздника – Дня тыла ВС РФ в батальоне была развёрнута выставка современной и исторической военной техники.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Присяга
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