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01.08.2020 (15:49)

Командующий Северным флотом поздравил представителей системы МТО флота с Днём Тыла ВС РФ

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и гражданский персонал органов материально-технического обеспечения флота с Днём Тыла ВС РФ и с 320-й годовщиной образования системы тылового обеспечения Вооружённых сил России.

В своём поздравлении командующий флотом отметил огромный вклад, который ежедневно вносят представители тыловых служб в поддержание боевой готовности и обеспечении повседневной деятельности сил и войск Северного флота.

«Снабжение боеприпасами, топливом и продовольствием, вещевым имуществом и оружием, ремонт и хранение вооружения, военной и специальной техники, снабжение отдалённых частей и подразделений, выполняющих задачи в Арктике и в Мировом океане – вот далеко не полный перечень задач, возложенных на органы материально-технического обеспечения Северного флота, с которым они успешно справляются», - подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев. Он пожелал подчинённым дельнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Родины и Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
МТО , Командующий
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