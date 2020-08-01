01.08.2020 (15:22)

Участники Главного военно-морского парада от объединения ВВС и ПВО Северного флота завершили перебазирование на свои аэродромы

Экипажи самолётов и вертолётов армии ВВС и ПВО Северного флота, принимавшие участие в демонстрационном пролёте авиации на Гланом военно-морском параде в Кронштадте и Санкт-Петербурге 26 июля, завершили перебазирование на аэродромы объединения в территориальной зоне ответственности флота.

От Северного флота в авиационной части Главного военно-морского парада было наибольшее количество участников – 23 единицы самолётов и вертолётов, а также более 240 военнолужащих, треть из которых – лётный состав. Они представляли 5 авиационных полков и отдельную вертолётную эскадрилью.

В ходе тренировок демонстрационного пролёта и во время проведения Главного военно-морского парада вертолёты Ми-8, Ка-27м, Ка-27ПС и Ка-29, а также бомбардировщики и палубные истребители Су-24, Су-33, МиГ-29К действовали с аэродромов Западного военного округа, а противолодочные самолёты Ту-142 совершали вылеты с аэродрома базирования.

По возвращении с Главного военно-морского парада все летательные аппараты были поставлены на плановое техническое обслуживание, после которого они в полной мере будут задействованы в мероприятиях боевой подготовки Северного флота в летнем периоде обучения и продолжат выполнять учебно-боевые задачи в зоне ответственности флота в Арктике.

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