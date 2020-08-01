01.08.2020 (15:01)
Военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге почтили память погибших десантников
Сегодня в Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа вместе с ветеранами и горожанами почтили память погибших при исполнении воинского долга офицеров и солдат Воздушно-десантных войск.
Заместитель командующего войсками ЗВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, офицеры штаба округа и Санкт-Петербургского гарнизона возложили цветы к монументу Скорбящей матери в парке Интернационалистов. В знак памяти и скорби, присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Воинские почести отдала рота почётного караула и военный оркестр штаба округа. В храме святого Георгия Победоносца состоялось богослужение.
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