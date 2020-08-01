01.08.2020 (14:48)

Чемпионат ЦВО по легкоатлетическому кроссу прошел в Екатеринбурге

Чемпионат по легкоатлетическому кроссу среди военнослужащих Центрального военного округа завершился Екатеринбурге на лыжной базе спортивного центра самарского филиала ЦСКА.

В течение двух дней спортсмены состязались в беге на 1, 3, 5 и 8 км, а также в смешанной эстафете 4х1 км. В соревновании приняли участие около 75 человек в составе 17 команд из разных родов и видов войск ЦВО. В каждой команде по четыре человека – трое мужчин и одна военнослужащая-женщина.

Победу в общекомандном зачете одержали военнослужащие РХБ соединения из Екатеринбурга, второе место заняла команда самарского общевоинского объединения, и третье место досталось команде из Оренбургского гарнизона. Победителям и призерам в личном зачете вручили памятные медали и грамоты, а в общекомандном зачете – кубки, вымпелы и грамоты от командования ЦВО.

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