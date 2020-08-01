01.08.2020 (14:31)

Командующий войсками ЮВО поздравил военнослужащих органов материально-технического обеспечения с Днем Тыла

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников поздравил офицеров органов материально-технического обеспечения с Днем Тыла и вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

«Воины-интенданты не раз демонстрировали высокий профессионализм, верность служебному и воинскому долгу», - подчеркнул в своем выступлении командующий войсками ЮВО. «Мужество и героизм проявили военнослужащие и работники тыла в суровые годы Великой Отечественной войны, 75-ю годовщину Победы в которой мы отметили в этом году, обеспечивали боеспособность войск в Афганистане, в ходе проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике», - отметил генерал армии А.Дворников.

В своей торжественной речи командующий сообщил о значимости подразделений МТО в современных условиях: «Материально-техническое обеспечение войск Южного военного округа – это сбалансированная и четко выстроенная система, включающая в свой состав органы управления и более 50 соединений и воинских частей численностью свыше 20 тыс. человек».

В заключении генерал армии А.Дворников поблагодарил за ратную службу и трудовую деятельность ветеранов, пожелал всем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, смелых и нестандартных решений, успехов в службе и трудовой деятельности на благо Вооруженных Сил Российской Федерации.

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