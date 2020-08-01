01.08.2020 (14:02)

В Военно-морском политехническом институте прошло практическое занятие на передвижной радиолокационной станции «Мыс-М»

Практическое занятие состоялось в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» на кафедре радиолокационных и оптико-электронных средств ВМФ с курсантами, обучающимися по программам среднего профессионального образования. Курсанты 2 курса отрабатывали действия боевого расчета передвижной радиолокационной станции РЛС "Мыс-М" по переводу ее из походного состояния в боевое. Это завершающее в цикле занятие по изучению РЛС "Мыс-М", которое демонстрирует насколько хорошо курсанты освоили вопросы технического обслуживания и применения по назначению станции.

В ходе занятия курсанты установили РЛС и дизель-генераторы на выбранной позиции, произвели подготовительные мероприятия перед включением РЛС и после её включения, открыли вахту по освещению обстановки в интересах берегового боевого информационного поста и комплексов берегового ракетно-артиллерийского вооружения.

«Выпускники факультета СВСП по специальности "Эксплуатация и ремонт корабельных радиолокационных систем и комплексов" нередко попадают служить в береговую систему наблюдения, где стоят на вооружении РЛС семейства "Мыс". Качественное освоение материальной части в институте позволит существенно сократить время становления будущего военного специалиста после прибытия на флот» - отметил начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

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