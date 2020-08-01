01.08.2020 (13:43)

Гимн Тыла исполнил православный хор инженерных войск в Главном храме Вооружённых сил России

Божественная литургия прошла сегодня в Главном храме Вооружённых сил по случаю 320-летия со дня образования Тыла ВС РФ.

Божественную литургию по случаю 320-летия со дня образования Тыла Вооружённых сил провёл ключарь Главного храма епископ Клинский Стефан. Хористы православного хора военнослужащих инженерных войск преподнесли тыловикам музыкальный подарок, исполнив гимн Тыла.

По случаю молебна в храме была выставлена икона Святого Преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя военнослужащих и гражданского персонала материально-технического обеспечения Вооружённых Сил России.

По окончании молебна замминистра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков поздравил военнослужащих, членов их семей, ветеранов с праздником: «Дорогие товарищи в этот праздничный день мы с вами собрались в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации. Желаю вам сил, энергии, крепкого здоровья, счастья, успехов в труде» – сказал Дмитрий Булгаков

Гости совершили экскурсию по храму, а также посетили музейный комплекс «Дорога памяти».

На соборной площади в честь праздника развёрнута выставочная экспозиция современных образцов вооружения и военной техники, которую используют подразделения МТО. В частности, представлена кухня-столовая, возимая в кузове-контейнере на базе автомобиля «КАМАЗ» и предназначенная для приготовления горячей пищи из трёх блюд для 240 человек.

Кроме того, гости смогли познакомиться с военной формой одежды от Петровских времён до современного парадного генеральского кителя. На развёрнутых пунктах питания все желающие попробовали свежеиспечённый хлеб и гречневую кашу, приготовленную армейскими поварами.

В честь 320-ой годовщины образования Тыла ВС РФ на интернет-портале военного ведомства открылся новый мультимедийный раздел. На его страницах посетители смогут ознакомиться с историей и современностью системы МТО Вооружённых сил России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице