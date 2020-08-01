01.08.2020 (12:21)

Молебен по случаю 320-летия Службы тыла и 90-летия ВДВ прошел в Главном храме ВС РФ

В Главном храме Вооруженных Сил прошел молебен по случаю 320-летия Службы тыла и отмечаемого в воскресенье 90-летия Воздушно-десантных войск (ВДВ), который провел ключарь храма епископ Клинский Стефан. В молебне принял участие Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, заместители Министра обороны, командование ВДВ, а также военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

1 августа 2020 года исполнилось 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. Во все времена специалисты тылового обеспечения выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, таки в боевых условиях.

Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены икона Святого Преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя военнослужащих и гражданского персонала службы материально-технического обеспечения ВС России, а также икона Пророка Илии – небесного покровителя ВДВ. Каждый желающий после завершения молебна смог приложиться к святыням.

«Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения (МТО) войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.», – отметил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу

В честь праздника на соборной площади храма Победы была развернута выставочная экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники, применяемых в повседневной деятельности в структурах МТО. Кроме того, гости смогли познакомиться с военной формой одежды от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя. На развернутых пунктах питания все желающие попробовали свежевыпеченный хлеб и гречневую кашу.

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