01.08.2020 (12:33)

В армейском корпусе Балтийского флота стартовал месячник сплочения воинских коллективов

В течении августа в соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, пройдет месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Весь август в рамках месячника пройдет комплекс мероприятий по поддержанию высокого морально-психологического состояния личного состава, здорового нравственного климата в воинских подразделениях.

Основными целями подобных мероприятий являются укрепление воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, профилактика правонарушений и преступлений в воинской среде, в том числе в сфере межличностных и межнациональных отношений. С этой целью с военнослужащими пройдут индивидуальные и коллективные беседы по выявлению и предупреждению фактов неуставных проявлений, недопущению роста социальной напряженности. В этой работе будут активно задействованы командиры всех уровней, военные социологи и психологи, сотрудники военных правоохранительных органов, медицинские работники, а также представители родительских комитетов и духовенства.

Особое внимание будет уделено военнослужащим призыва «Весна – 2020» с целью помощи к адаптации в воинских коллективах и укрепления их морально-психологического состояния.

В ходе месячника по сплочению воинских коллективов будет проведен анализ деятельности должностных лиц по предупреждению и профилактике нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, и изучены социально-психологические характеристики воинских коллективов, состав и направленность микрогрупп.

По результатам проведения месячника для командиров всех степеней будут выработаны практические рекомендации по сплочению воинских коллективов с учётом специфики выполняемых ими задач.

Месячник продлится до 31 августа.

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