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01.08.2020 (12:21)

Неделя контрольных занятий по боевой подготовке завершилась на российской военной базе в Таджикистане

Неделя контрольных занятий по предметам боевой подготовки завершилась на горных полигонах Ляур и Самбули 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

В течении недели военнослужащие  отрабатывали нормативы по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической, специальной, физической, радиационной, химической и биологической защите, а также сдали контрольные упражнения по вождению гусеничной и колесной техники в разное время суток. Мотострелки, танкисты и разведчики выполнили упражнения контрольных стрельб в составе экипажей боевых машин. Также военнослужащие сдали нормативы на силу, быстроту и выносливость по физической подготовке. Особое внимание в ходе занятий было уделено проверке индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности их действий в составе взводов и рот.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Таджикистан
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