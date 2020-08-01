01.08.2020 (00:05)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов ВКС с 5-ой годовщиной со дня создания Воздушно-космических сил
Уважаемые товарищи!
Дорогие ветераны!
1 августа отмечается 5-я годовщина со дня создания Воздушно-космических сил.
Формирование нового вида Вооруженных Сил позволило усилить орбитальную группировку, повысить возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны, оснастить войска перспективными образцами вооружения и военной техники.
Сегодня личный состав Воздушно-космических сил достойно продолжает ратные традиции предшественников, эффективно борется с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, настойчиво развивает авиационную инфраструктуру, надежно защищает национальные интересы России в воздушно-космической сфере.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян.
От всей души поздравляю командование, военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-космических сил
со знаменательным событием!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отчизны!