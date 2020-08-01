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01.08.2020 (11:23)

Боевые расчеты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили запуск БКА «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

Боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС обеспечили запуск беспилотного космического аппарата (БКА) «Экспресс-80», «Экспресс-103» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Протон-М» и управление БКА «Экспресс-80», «Экспресс-103» на этапе выведения. В ходе сеансов связи наземными измерительными средствами был осуществлен сбор и обработка телеметрической информации, контроль бортовых систем, отделение космических аппаратов, получение параметров целевой и конечной орбиты разгонного блока.

Всего в обеспечении запуска и выводе на орбиту КА «Экспресс-80», «Экспресс-103» было задействовано около 20 наземных измерительных средств и более 250 военнослужащих боевых расчетов Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

БКА «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет на территории России и стран СНГ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС
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