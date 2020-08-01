01.08.2020 (11:02)

Более 600 граждан из Волгоградской области с начала года поступили на военную службу по контракту в ЮВО

С начала года на военную службу по контракту через пункт отбора в Волгоградской области принято более 600 человек, которые распределены для прохождения службы в Южном военном округе.

Большая часть граждан, призванных на контракт, – это студенты, окончившие средние и высшие учебные заведения.

В 22 муниципальных районах Волгоградской области сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением для повышения популярности военной службы по контракту.

Специалистами пункта отбора с начала года проведено около 20 акций на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!», которые посели около 4 тыс. человек, из них прошли предварительные мероприятия отбора более тысячи граждан и написали заявлений для поступления на военную службу по контракту более 100 претендентов.

Жители Волгоградской области и Республики Калмыкия, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обратиться за консультациями по тел.: 8 (8442) 73-49-96 и по адресу: г. Волгоград, Центральный район, улица Советская 25.

Кандидаты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, минуя службу по призыву, могут сразу поступить по контракту с возможностью выбора места службы.

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