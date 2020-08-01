01.08.2020 (10:55)
Высокогорные подразделения совершили десантирование в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо».
В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие восьми команд совершили десантирование из вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи вертолетов МИ-8 выполнили более 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. м.
Подразделение в полном составе (12 человек) десантировалось посадочным способом из вертолета, выходило в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования. После чего группы совершили марш-бросок с преодолением различных форм горного рельефа.
Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
СПРАВОЧНО:
Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.
В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.
Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».