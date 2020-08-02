02.08.2020 (09:02)

Курсанты Новороссийского государственного морского университета проходят стажировку на боевых кораблях Черноморского флота

Около 100 курсантов Новороссийского Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова проходят стажировку на боевых кораблях Черноморского флота (ЧФ).

Курсанты стажируются на различных кораблях, в их числе современный патрульный корабль пк «Дмитрий Рогачев» и малый противолодочный корабль мпк «Ейск».

В ходе учебы, под руководством опытных военнослужащих соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) ЧФ, будущие офицеры проходят морскую практику, изучают должностные обязанности, устройство, тактико-технические характеристики и принципы работы систем кораблей.

В частности, молодые люди на тренажёрах Учебно-тренировочного комплекса отрабатывают навыки по борьбе за живучесть кораблей в ходе тушения пожара и поступления забортной воды.

По завершению стажировки в августе текущего года курсанты продемонстрируют полученные навыки на общем специальном учении по экстренному приготовлению корабля к бою и походу. Каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.

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