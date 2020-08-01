01.08.2020 (09:15)
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» провёл зачётные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.
В ходе проведения стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.
При проведении зачётных артиллерийских стрельб личный состав фрегата «Адмирал Эссен» успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.
Стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.
Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.
Ранее экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом Утёс», в ходе которых успешно поразил воздушную цель.