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01.08.2020 (09:15)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» провёл артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» провёл зачётные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.

В ходе проведения стрельб расчёты артиллерийской боевой части фрегата получили целеуказания и отработали алгоритм действий при выполнении учебно-боевого упражнения.

При проведении зачётных артиллерийских стрельб личный состав фрегата «Адмирал Эссен» успешно поразил невидимые береговые цели, имитирующие позиции условного противника, применив артиллерийскую установку А-190.

Стрельба артиллерийскими снарядами по невидимым объектам выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.

Артиллерийские стрельбы по береговым целям были проведены в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Эссен» провёл совместные ракетные стрельбы с береговым ракетным комплексом Утёс», в ходе которых успешно поразил воздушную цель.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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