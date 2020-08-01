01.08.2020 (09:15)

Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота возвращается из Санкт-Петербурга после Дня ВМФ

Экипаж патрульного корабля (пк) «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) вышел из зоны ответственности Балтийского флота и взял курс в направлении Чёрного моря.

Корабль возвращается на Черноморский флот в пункт базирования Новороссийской военно-морской базы после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота.

В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти часть Атлантического океана, Северное, Балтийское, Средиземное, Эгейское, Мраморное и Чёрное море.

В ходе перехода пк «Василий Быков» запланированы различные корабельные учения с целью совершенствования морской выучки экипажа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице