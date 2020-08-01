01.08.2020 (09:15)
Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота возвращается из Санкт-Петербурга после Дня ВМФ
Экипаж патрульного корабля (пк) «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) вышел из зоны ответственности Балтийского флота и взял курс в направлении Чёрного моря.
Корабль возвращается на Черноморский флот в пункт базирования Новороссийской военно-морской базы после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота.
В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти часть Атлантического океана, Северное, Балтийское, Средиземное, Эгейское, Мраморное и Чёрное море.
В ходе перехода пк «Василий Быков» запланированы различные корабельные учения с целью совершенствования морской выучки экипажа.
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